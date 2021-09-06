Vali Çiftçi Çorum’a döndü
İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketine maruz kalan Sinop’un Türkeli ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi, çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Çorum’a döndü.
Güncel 06.09.2021, 19:40
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetin yaralarının sarılmasına destek veren kurumlar ve temsilcilerine teşekkür etti.
Çorum’a döndüğünü duyuran Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından “ Yeniden Çorum’dayım. Nerede kalmıştık?” notuyla paylaşımda bulundu.
(Haber Merkezi)
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