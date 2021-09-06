Vali Çiftçi Çorum’a döndü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetin yaralarının sarılmasına destek veren kurumlar ve temsilcilerine teşekkür etti.

Çorum’a döndüğünü duyuran Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından “ Yeniden Çorum’dayım. Nerede kalmıştık?” notuyla paylaşımda bulundu.



(Haber Merkezi)

