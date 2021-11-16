Vali Çiftçi, Çorum Eczacı Odası yönetimini ağırladı
45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve beraberindeki yeni yönetimi Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Güncel 16.11.2021, 19:33
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45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın yeni yönetimi Vali Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Emine Şefkat Güler ve beraberindeki heyet ziyarette yaptıkları çalışmalarla ilgili Vali Mustafa Çiftçi’yi bilgilendirdi.
Vali Mustafa Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler ve yeni yönetimine çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
(Volkan SINAYUÇ )
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