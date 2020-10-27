Vali Çiftçi: “Çorum bir tarım kenti”

Çorum’un tarımsal üretim bakımından Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “İnşallah sulanabilir arazilerimiz arttıkça tarımsal üretimde daha üst noktalara çıkacağız. Toprakları suyla buluşturarak inşallah daha da bereketlenecek. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimiz çok güçlü. Böylesine büyük yatımları bizlerle buluşturuyor. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Vali Çiftçi projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, milletvekilleri ve tüm ilgililere teşekkür etti.

“HER YERDE MİLLETİN DEĞERLERİYLE YOĞRULMUŞ ÇOCUKLAR VAR”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

KANAL CALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya’dan oluşan heyet, DSİ ve yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı. Daha sonra sahada incelemelerde bulanan heyet sulama kanal çalışmalarını yerinde gördü.

Heyet daha sonra Saray Köyüne geçerek AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu tarafından verilen mevlit yemeğine katıldı. (Haber Merkezi)