Vali Çiftçi, Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı’nı yönetti

Vali Mustafa Çiftçi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca yapılan Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nı yönetti.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde gerçekleştirilirken, toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İlçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılında yapılacak hizmetler hakkında kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

