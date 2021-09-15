Vali Çiftçi, ÇESOB heyetini kabul etti

Görüşmeye, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Yılın Ahisi seçilen Celal Özbayram ve oda başkanları katıldı. Başkan Recep Gür, Vali Mustafa Çiftçi’ye esnafların selamını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi ise, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temenni ederek, sağlık, sıhhat ve esenlikler diledi.

(Taner ŞİMŞEK)

