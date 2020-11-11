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Vali Çiftçi, Büyükelçi Kwaastenıet’i ağırladı

Hollanda Büyükelçiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Yeşil Hikâyeleri” programı kapsamında ilimize gelen Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Güncel 11.11.2020, 20:00
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Vali Çiftçi, Büyükelçi Kwaastenıet’i ağırladı

Konuk Büyükelçi Kwaastenıet’in ilimizdeki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Valilik önünde çiçekle karşılanan Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet daha sonra Vali Çiftçi’yi ziyaret etti.

Büyükelçi Kwaastenıet ve Vali Çiftçi makamda bir süre basına kapalı olarak görüştü.

(Haber Merkezi)

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