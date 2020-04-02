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Vali Çiftçi bir aylık maaşını bağışladı

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek istedi.

Vali Çiftçi bir aylık maaşını bağışladı

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek istedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 18:57
Vali Çiftçi bir aylık maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına Vali Mustafa Çiftçi bir aylık maaşıyla destek verdi.

Çorum halkına, mülki idare amirlerine, belediye başkanlarına, üniversiteye, kamu görevlilerine ve çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, iş insanlarına ve yardım yapabilecek herkese çağrıda bulunan Vali Çiftçi, “Zor durumda olan, günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken, işini-aşını kaybetmiş insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek vermemiz, milli birlik ve dayanışma duygusu içinde bu süreci hep birlikte atlatmamız, fakir-fukaraya, garip-gurabaya sahip çıkmamız hepimizin ortak sorumluluğudur.

İnşallah bu sıkıntılı günleri de; millet olarak el ele vermek suretiyle, kardeşliğimizi daha da pekiştirerek, birbirimize yardımcı olarak, nimeti ve külfeti bölüşerek geride bırakacağız. Çünkü inancımızda komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışı vardır. Geçmişte düzenlenen kampanyalara güçlü bir şekilde destek veren Çorum’un kadirşinas ve hamiyetperver insanlarını tekrar göreve davet ediyorum ve bu kampanyanın da aynı şekilde karşılık bulacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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