Vali Çiftçi bayram öncesi personeliyle bayramlaştı

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan Kurban Bayramı’nın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların da bayramını kutladığını dile getirdi.

Bayramların birlikte yaşamanın değerinin anlaşıldığı, sevgi ve saygının önemininin hatırlandığı müstesna günler olduğunu da dile getiren Vali Çiftçi, bu özel günlerde huzur ve güvenin değerinin daha da arttığını, sosyal hareketliliğin artığı bu kutlu günlerin acıya dönüşmemesinin en büyük temennisi olduğunu ve bu kapsamda araçlarıyla trafikte seyredenlerin daha dikkatli olarak trafik kurallarına uymalarının aile facialarına yol açan kazaların önlenmesinde en önemli tedbir olacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)