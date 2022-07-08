Vali Çiftçi bayram öncesi personeliyle bayramlaştı

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcıları Hakan Kubalı, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç ile birlikte makamda İçişleri Bakanlığı birim müdürleri ile çalışanların bayramını kutladı.

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan bayramın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların, Türk Milleti’nin ve İslam aleminin de bayramını kutladığını dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)