Vali Çiftçi bayram öncesi personeliyle bayramlaştı

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcıları Hakan Kubalı, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç ile birlikte makamda içişleri birim müdürleri ile çalışanların bayramını kutladı.

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan bayramın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Çiftçi tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların da bayramını kutladığını dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

