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Vali Çiftçi bayram öncesi personeliyle bayramlaştı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı münasebetiyle ilk önce Valilik personelinin bayramını kutladı. 

Güncel 30.07.2020, 17:49
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Vali Çiftçi bayram öncesi personeliyle bayramlaştı

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile birlikte makamında Valilik birim müdürleri ile çalışanların bayramını kutladı. Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan Kurban Bayramı’nın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Çiftçi tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların da bayramını kutladığını dile getirdi.
Bayramların birlikte yaşamanın değerinin anlaşıldığı, sevgi ve saygının  önemininin hatırlandığı müstesna günler olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl geleneksel Valilik bayramlaşma töreninin yapılamayacağını, bayramda trafik, sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.


(Haber Merkezi)

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