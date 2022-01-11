Vali Çiftçi, basınla bir araya geldi

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Öğretmenevi’nde düzenlenen programda Vali Mustafa Çiftçi, pandemi ve ortalama hız sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Çiftçi’nin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Mustafa Tetik de kentteki asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursam Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, HGYD Başkanı Birkan Demirci ve basın mensupları katıldı. (Nurdan AKBAŞ)

