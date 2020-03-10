Vali Çiftçi barajları inceledi

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Çorum’un 51 kilometre güneyinde bulunan Büyüköz Çayı üzerinde kurulan Koçhisar Barajı’nda; 31 kilometre güneybatısında bulunan Ilgınözü Çayı üzerinde kurulan Yenihayat Barajı’nda, 20 kilometre güneybatısında bulunan Hatap Çayı üzerinde kurulan Hatap Barajı’nda ve 3 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Çomar Deresi üzerine kurulu Çorum Barajı’nda incelemelerde bulundu.
Koçhisar Barajı incelemeleri esnasında Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da Vali Mustafa Çiftçi’ye eşlik ederken, Vali Çiftçi, ilimizin içmesuyu kaynakları hakkında DSİ yetkililerinden bilgi alarak istişarede bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)