Vali Çiftçi, bankacılar ve fırıncılarla biraraya geldi

Vali Çiftçi ilk olarak ilimizdeki kamu ve özel banka müdürleriyle buluştu. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile birlikte ilimizdeki bankaların şube müdürlerinin iştirak ettiği toplantı Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıda yeni tip koronavirüs (COVİD-19) kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra ise Ramazan ayı öncesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında fırınların durumunu görüştü. Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan’ın katıldığı ve Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıda Covid-19 tedbirleri kapsamında fırınların genel durumu değerlendirildi.

(Volkan SINAYUÇ)