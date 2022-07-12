Vali Çiftçi Bağcı ve Dere’yi ağırladı

Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere ilimize gelen Büyükelçi Cahit Bağcı ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bağcı ve Dere, Valilik ile Belediye tarafından düzenlenen bayramlaşmaya da katıldılar.

(Volkan SINAYUÇ)

