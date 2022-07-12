Vali Çiftçi Bağcı ve Dere’yi ağırladı
Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sungurlulu hemşehrimiz Muhsin Dere’yi makamında ağırladı.
Güncel 12.07.2022, 17:20
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Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere ilimize gelen Büyükelçi Cahit Bağcı ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bağcı ve Dere, Valilik ile Belediye tarafından düzenlenen bayramlaşmaya da katıldılar.
(Volkan SINAYUÇ)
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