Vali Çiftçi Ankara’da

Ankara temaslarında ziyaret ettiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan İskilip’te bulunan Çakmakdede Kur’an Kursu'na destek isteyen Vali Mustafa Çiftçi, kendisine inşaatla ilgili bilgi sundu.

Sosyal medya hesabından Çakmakdede Kuran Kursu ile ilgili Erbaş’tan destek istediğini belirten Vali Çiftçi, “Faydalı bir görüşme oldu, neticeden ümitli olduğumu söyleyebilirim” dedi.

Vali Çiftçi daha sonra Mekteb-i Mülkiye’nin kuruluşunun 160. Yılında bu yıl ki mezunlar için düzenlenen törene katıldı. Törende yeni mezunlara belgelerini dağıtan Vali Çiftçi, “Kuruluşundan bu yana bürokrasiye, siyasete, iş hayatına çok değerli kişiler kazandırmış olan Okulumuzun en genç mezunlarını tebrik ediyor, arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında vatana-millete hizmet yolunda üstün başarılar niyaz ediyorum. ‘Önce Türkiye, sonra Mülkiye’ diyoruz” diye konuştu.

Vali Çiftçi ayrıca Ankara’da Konya İHL’den pansiyon arkadaşı Konyalı Bürokratlar Grubu yöneticisi, Danıştay Tetkik Hakimi Suat Şahin ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili hukukçu arkadaşı Halil Adıgüzel’i de ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Çiftçi Adıgüzel’e Çorum’a da davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)