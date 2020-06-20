Vali Çiftçi, Anadolu Lisesi'nin “e-mezuniyet” programına katıldı
Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın katılımı ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri ile “e-mezuniyet” programı düzenlendi.
Güncel 20.06.2020, 13:52 20.06.2020, 15:25
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Programda öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Vali Çiftçi, 27-28 Haziran tarihlerinde girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar dileyerek, mezun olan tüm öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.
Milli Eğitim Müdürü Sarı ise, “2007 yılında başlayan eğitim hayatınızın Milli Eğitim’de bugün sonuna geldiniz. Bu ülkenin en büyük kazanımları sizsiniz. İlerleyen hayatınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Program, öğretmenlerin mezun öğrenciler için hazırladığı video sunumu ve devamında öğrencilerin vedası ile son buldu. (Haber Merkezi)
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