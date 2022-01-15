Vali Çiftçi 5. doz aşısını oldu
Güncel 15.01.2022, 11:16
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5. doz aşısını yaptıran Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşları da aşı olmaya davet etti
Herkesi aşı olmaya davet eden Vali Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Kovid-19 aşısının 5. dozunu bugün yaptırdım. Aşı yaptırma koronavirüsle mücadelede önemli bir araçtır. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte sevdiklerimize kalkan olalım” dedi.
(Haber Merkezi)
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