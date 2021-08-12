Vali Çiftçi 32. kez kan bağışladı

Kan bağışı konusunda duyarlılığı ile tanınan Vali Mustafa Çiftçi 32. kez kan bağışında bulundu.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi Kan Bağışı Merkezi’ne ziyarette bulunan Vali Mustafa Çiftçi hem buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de 32. kez kan bağışında bulundu.

Kan bağışındaki duyarlılığı takdir toplayan Vali Çiftçi vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yaptı.(Özlem KOŞA)

