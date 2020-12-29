Vali Çiftçi 31. kez kan verdi
Çorum’da göreve geldiği günden bugüne her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çekerek Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunan Vali Mustafa Çiftçi, 31’nci kez kan bağışında bulundu.
Güncel 29.12.2020, 19:54
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Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı Merkezi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde iki gün boyunca konuşlandırdığı kan bağışı aracını ziyaret eden Vali Çiftçi burada hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de kan bağışında bulundu.
Vali Çiftçi özellikle pandemi döneminde kan stoklarının azaldığına da dikkat çekerek tüm Çorumluları kan bağışında bulunmaya davet etti.
(Haber Merkezi)
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