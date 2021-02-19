Son Dakika

Vali Çiftçi, 2 kişinin KYK yurdundaki karantinasının devam ettiğini söyledi

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğünü bildirildi.

Güncel 19.02.2021, 19:42
38
Vali Çiftçi, 2 kişinin KYK yurdundaki karantinasının devam ettiğini söyledi

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini anımsattı. 

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edildiğini belirtti. 

3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan bu kişilerin haklarında suç duyurusunda da bulunulduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"2 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 8 bin 981 iş yeri ve kişiler, gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 3 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 111 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@