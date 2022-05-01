Vali Çiftçi 1 Mayıs’ı kutladı

Vali Mustafa Çiftçi, mesajında ‘Emek ve alın teri ile üreterek hayata değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nü tebrik ediyorum” dedi.

İlimizin ve ülkemizin gelişme ile kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerin ülkemizin huzur ve refah ortamına erişmesine önemli katkı sağladığını da dile getiren Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “ En kutsal kazanç; alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Biz millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğe yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını arzu ediyoruz.

Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ışık tutulmasına, hakkaniyetli bir çalışma ortamına ve işçi-işveren kaynaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışan, üreten tüm işçi ve emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

