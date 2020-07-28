Vali Balcı'ya ziyaret
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Güncel 28.07.2020, 18:42
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Ziyarette konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ozan Balcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyarette Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Valilik Şeref Defterini imzaladı.
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