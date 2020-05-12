Vakıf Haftası başlıyor

Haftanın bu seneki temasının “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet” olduğunun belirtildiği açıklamada, dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından vatandaşlardan alınacak güç ve desteğin son derece anlamlı olduğu vurgulandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün; resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğinin kaydedildiği açıklamada “11-17 Mayıs tarihleri arasında, vakıf konusuna hususi bir yer ayırmak isteyen tüm medya kuruluşlarına ve çalışanlarına gereken özel bilgi ve görsel desteğin sağlanacağını belirtir, Vakıf Haftanızı kutlarız” denildi. (Haber Merkezi)