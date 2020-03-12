Vakıf 19’un vefa ödülleri dağıtıldı

Anitta Otel’de dün saat 14.00’de düzenlenen ödül töreni ile Dr. Rifat Patır’a “Üstün Hizmet Ödülü”, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’a “Yılın Sanatçısı Ödülü” ve kundura tamircisi Mustafa Özsakarya ise “Yılın Ahisi Ödülü” verildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Ediş, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Vakıf 19 Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vakıf 19 Başkanı Bilan, vakıf olarak yaptıkları çalışmaları da anlatarak “Uzun süredir aklımızda olan bir ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bu üç değerli insanımızın topluma verdiği mesajlar ve hizmetler asla unutulmayacaktır” diye konuştu.

Topluma hizmet etmiş ve malolmuş kişilerin hiçbir zaman unutulmayacağını ve hayırlı yad edileceğini belirten Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında Çorum’a hizmetleri bulunan Dr. Rifat Patır, Hasan Tuluk ve Mustafa Özsakarya’yı kutladı.

Patır, Tuluk ve Özsakarya da yaptıkları konuşmalarda kendilerini bu ödüle layık gören Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, yönetimi ve Mütevelli heyetine teşekkür etti. Hasan Tuluk ayrıca hayatının her döneminde gelecek kuşaklara görsel ve yazılı eserler bırakma gayretinde olduğunu belirterek ailesi adına aldığı ödülünü vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize armağan ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Ediş ve Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan tarafından Dr. Rıfat Patır’a “Üstün Hizmet Ödülü”, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’a “Yılın Sanatçısı Ödülü”, kundura tamircisi Mustafa Özsakarya’ya da “Yılın Ahisi Ödülü” verildi.

(Volkan SINAYUÇ)