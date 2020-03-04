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Vakıf 19’un ödül töreni 12 Mart’ta

Vakıf 19’un ödül töreni, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00’de Anitta Otel’de yapılacak.

Vakıf 19’un ödül töreni 12 Mart’ta

Vakıf 19’un ödül töreni, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00’de Anitta Otel’de yapılacak.

04 Mart 2020 Çarşamba 21:36
Vakıf 19’un ödül töreni 12 Mart’ta

Vakıf Mütevelli Heyeti, toplum içerisindeki erdemli tavırları , davranışları, örnek kişilikleri , Çorum iline ve Çorumlulara vermiş oldukları hizmetleri dikkate alınarak Dr. Rifat Patır’a “Üstün Hizmet Ödülü”, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’a “Yılın Sanatçısı Ödülü” ve kundura tamircisi Mustafa Özsakarya’ya da “Yılın Ahisi Ödülü” vermeyi kararlaştırmıştı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Vakfımız ve Çorumlular adına, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi bize hiç unutturmayan ve hepimize örnek olan bu üç değerli insana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

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