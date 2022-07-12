Vakıf 19’dan yeni proje hazırlığı
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’le, ortak kültürel projeler konusunda bir görüşme yaptı. Görüşmede, ilgili şube müdürü, sanatçı ve stilistler de hazır bulundu. (Haber Merkezi)
Güncel 12.07.2022, 17:25
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