Vakıf 19’dan “Dünya Hitit Günü” plaketi

Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19 tarafından bu yıl ilk kez 15-20 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan “Dünya Hitit Günü” etkinliklerine katkısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından bir teşekkür yemeği düzenlendi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın girişimleri ile Dünya Hitit Günü’ne katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verilmesi amacıyla organize edilen yemek dün Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin evsahipliğindeki yemeğe Çorum eski Valisi, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım; Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün, Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, Çorumlu sanatçı Gökhan Ertek, işadamları Ali Haydar Öztaş, Halil Baklan, Vakıf 19 Yönetim Kurulu üyeleri ve üyeleri Necdet Portakal, Mustafa Saatçi, Sami Şerbetçi, Mahmut Fatih Sucuoğlu, Çetin Mete ile Çorumlu sanayici ve işadamları katıldı.

Vakıf 19 olarak Çorum’un tanıtımına katkı sağlama hedefi ile faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Alper Bilan, bu kapsamda 15-20 Nisan 2019 tarihlerinde düzenledikleri Dünya Hitit Günü’nün geleneksel hale getirileceğini bildirdi. Bilan, bu çalışmalarda kendilerine destek sağlayan Vali Çiftçi, e ski Valiler Yıldırım, Üzelgün ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Çorum’da uzun süre görev yapan değerli büyükleri Mustafa Yıldırım, Atıl Üzelgün ve Vakıf 19 heyeti ile birarada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Çiftçi de Çorum için yapılacak tüm çalışmalarda desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Yemekte konuşan Atıl Üzelgün görev yaptığı sürede kendilerine tüm Çorumluların yardımcı olduğunu, bu sayede Çorum’a hizmet etme mutluluğuna eriştiklerini vurguladı.

Çorum’dan ayrılalı 22 sene olmasına rağmen dostluklarının hep sürdüğünü ve kendisini bir Çorumlu gibi Çorum’un hemşehrisi gibi görmeye devam ettiğini belirten Mustafa Yıldırım da “Çorumlu olmaktan gurur duyuyorum. Çorum’un elinde Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva gibi büyük değerler var. Bunun gibi değerlere sahip bir çok ülke tüm gelirini turizmden elde edebiliyor. Çorum’un da yatırım çekebilmesi, turizmden hakettiğini alabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda demiryolu ve havaalanının yapılması gerekiyor. Bunun için Çorum’un tüm paydaşları hiçbir politik ayrım yapmadan mücadele etmelidir. Çorum’un çalışkan bir Valisi var. Kendisi de ilimize güzel hizmetler verecektir” dedi.

Konuşmaların ve yemeğin ardından ise plaket törenine geçildi. Törende Dünya Hitit Günü etkinliklerine katkı sağlayan Erkan Damatoğlu, Halil Baklan, İsa Tekin, İsmail Alapala, Kenan Aras, Latif Kavukçu, Levent Çöphüseyinoğlu, Mehmet Tütüncü, Mustafa Ilıca, Mustafa Mavi, Nihat Malatyalı, Ömer Karslıoğlu, Turgut Taç ve Uğur Barlık’a plaketleri Vali Mustafa Çiftçi, eski Valiler Mustafa Yıldırım, Atıl Üzelgün ve Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan tarafından takdim edildi.

Törende Vakıf 19 Yönetim Kurulu tarafından ise Vali Mustafa Çiftçi’ye özel yapım Türk Bayrağı tablo hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

(Volkan SINAYUÇ)