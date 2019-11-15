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Vakıf 19 Turizm Fuarı’nda

Ankara’da, ATO Congresium’da düzenlenen Travel Expo 4. Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Vakıf 19 tarafından açılan stant, Çorum’un tanıtımı adına büyük fırsat oluşturdu ve seçkin davetliler tarafından ziyaret edildi.

Vakıf 19 Turizm Fuarı’nda

Ankara’da, ATO Congresium’da düzenlenen Travel Expo 4. Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Vakıf 19 tarafından açılan stant, Çorum’un tanıtımı adına büyük fırsat oluşturdu ve seçkin davetliler tarafından ziyaret edildi.

15 Kasım 2019 Cuma 23:30
Vakıf 19 Turizm Fuarı’nda

Vakıf 19 standının açılışına, önceki Çorum Valilerinden, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zeki Ediş, Vakıf üyesi işadamlarından Haydar Ali Öztaş, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi, İbrahim Türkeş Kocabey, Yakup Demir, M. Fatih Sucuoğlu, Çetin Mete ve Sıla 19 Gazetesi Sahibi Ergülü Karipçin katıldı.

Standın ziyaretçileri arasında ise, eski bakanlardan İmren Aykut, Kalkınma Ajansı Başkanı Arif Şayık, Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, TURSAB Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Çorumlu sanatçılardan Hüsna Dişbudak ve Güler Dişbudak katıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, standın “Hitit Uygarlığı” konsepti şeklinde dizayn edildiğini, ayrıca “Hitit Ülkesinde Sanat” konulu resim ve fotoğrafların sergilendiğini söyledi. Bilan, stantta ayrıca, Çorum Belediyesi Engelli Okulu’nda yapılan el sanatı ve taş oymacılığı Hitit motiflerinin sergilendiğini, Valilikçe gönderilen tanıtım broşürlerinin ve Vakıf 19 tarafından bastırılan Hitit boyama kitaplarının dağıtıldığını bildirdi.

Fuar cumartesi ve pazar günü de ziyaretçilere açık olacak.

(Haber Merkezi)

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