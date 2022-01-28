Vakıf 19 Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Ahlatcı ev sahipliği yaptı
Güncel 28.01.2022, 20:31
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Ankara’da Çorum’un tanıtımı adına etkili ve düzeyli kültür-sanat faaliyetlerinde bulunan Vakıf 19’un Mütevelli Heyeti, 2022 yılı değerlendirme toplantısını Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Ahlatcı Metal Rafineri’deki toplantıya, Ahmet Ahlatcı, Alper Bilan, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi, Yakup Demir, Uğur Barlık, Latif Kavukçu, Levent Öztekin, Mustafa Ilıca, Çetin Mete, İbrahim Türkeş Kocabey, Ateş Ahlatcı ve Selahattin Kaleli’nin yeğeni katıldı.
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, sunum yaparken…
Ahmet Ahlatcı, konuklarına öğle yemeği ikram etti.
(Haber Merkezi)
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