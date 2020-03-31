Vakıf 19 kampanya açtı

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Covid 19 salgını nedeni ile dünyada , ülkemizde ve ilimizde uygulanan ve gerekçesi son derece doğru olan dışarı çıkmama uygulamaları, ayrıca ekonomik sebepler nedeni ile gıdaya ulaşmakta zorluk çeken ya da bu salgının uzaması sonucu gıdaya daha zor ulaşması muhtemel kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Vakıf 19 olarak bir yardımlaşma, farkındalık ve destek kampanyası başlatıyoruz.

Ekonomik durumu nedeni ile gıdaya ulaşamayacak durumda olan insanlarımıza yalnız olmadıklarını ve ülkemizin böyle durumlar karşısında nasıl kenetlendiğini göstermek için iş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden ve halkımızdan kampanyaya katılmalarını rica ediyoruz. Yapılan tüm ayni yardımlar Valiliğimiz yetkililerine resmi yollarla teslim edilecektir.

Katılmak isteyenler bu gıda kolilerinden alarak ve ödemelerini kendi firmaları ya da şahısları adına yapacaklar ve belgelerini firma ya da şahısları adına düzenletebileceklerdir. Böylece de nakdi değil ayni bir yardım gerçekleştirilmiş olacaktır. Devletimiz güçlüdür ama sivil toplum örgütleri de gerekli sorumluluğu hissetmeli ve ülke için gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Bu gerekçelerle Vakıf 19 bu kampanyaya hem maddi olarak, hem de diğer kişiler tarafından ücretleri ödenen gıda paketlerinin hazırlatılması ve topluca Valiliğimize ulaştırılması konusunda destek verecektir.

Ulusumuz sıkıntılı günlerden birlik beraberlik içerisinde birbirine sıkı sıkı sarılarak ve yardım elini diğer kardeşlerine uzatarak çıkmayı her zaman başarmıştır. Bu günler devletimizin aldığı tedbirler, sabır , yardımlaşma, vatandaşlarımızın da kurallara uymaları ve kendilerini korumaları neticesinde atlatılacaktır.

Çağrımıza destek olan, memleket meselelerini yüreğinde hisseden ve canı gönülden yardım eden tüm hayırseverlere, ayrıca sahada bizim sağlıklı kalmamız için çalışan tüm sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine , basın mensuplarına şahsım ve Vakıf 19 Mütevelli heyeti adına sonsuz teşekkür ediyorum. Milletimizle el ele Devletimizin her zaman yanındayız.” (Haber Merkezi)