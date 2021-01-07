Vakfa “Hacı Bektaş Veli Yılı” ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, 2021 yılının UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ve diğer yöneticilerle görüştüler.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, günün anısına Nurettin Aksoy Dede’ye armağanlar verdiler.

(Haber Merkezi)