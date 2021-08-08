Vakalarla birlikte denetimlerde arttı

Çorum Valiliği, İl Salgın Denetim Merkezi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada 31 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 26 adet ihbar alındığı, bu ihbarlardan birinin asılsız ya da mükerrer ihbar olduğu, geriye kalan 25 ihbarın ise İl Salgın Denetim Merkezi bünyesindeki mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Açıklamada yeni Çorum merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerince aynı tarihler arasında 6 bin 212 kişi ile 2 bin 473 işyerinin gelen ihbarlar neticesinde resen denetlendiği ve gerekli uyarıların yapıldığı açıklandı.

Denetimler sırasında izolasyon kurallarına uymayan 4 kişi hakkında tutanak tutulduğu da dile getirilen açıklamada maske temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 13 işyeri ve kişi için ise birinci ihlal uyarısının gerçekleştiği vurgulandı.

Ayrıca 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişinin bulunmadığı da belirtildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

