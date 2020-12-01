“Vakalara yetişecek filyasyon ekipleri yetersiz”

Tüm Türkiye’nin olduğu gibi Çorum’un da pandemiden nasibini aldığını belirten Çam, Çorum’da doktorundan hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, şoföründen hizmetlisine kadar sağlıkçıların birtakım sorunlar yaşadığını ve artık kronikleşmiş bu sorunlarla ilgili kurum yöneticileri tarafından çözüm getirilemediğini dile getirdi.

“GÜNLÜK VAKA SAYILARI 400 İLA 500”

Çorum’da günlük vaka sayılarının 400 ila 500 kişiye kadar arttığını ve bu kapsamda vakalara yetişecek filyasyon ekiplerinin yetersiz olduğunu kaydeden Çam, “Görevlendirmeler adil ve eşit yapılmamaktadır. Bu bir seferberlikse denetim ekipleri çoğaltılmalı ancak görevlendirmeler belirli müdürlük personelinin üzerine yıkılmamalıdır. Yetkililerin şunu iyi bilmelidir, Anayasamıza göre angarya suç teşkil etmektedir. Herkes bu süreçte elini taşın altına ayrımsız koymalıdır” dedi.

“Covid-19 sürecinde il dışından koordinasyonu sağlamakta görevlendirilen Barış Oğraşangil’e konfederasyon olarak başarı diler, kendisine ise mevcut metal yorgunu yöneticilerin güdümünden kurtulursa başarılı olacağını hatırlatıyoruz” diyen Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“FEDAKÂRLIK HEP SAHADAKİ PERSONELDEN BEKLENMEKTE”

“Eldeki mevcut ekipler dinlendirilmeden ve eksikleri giderilmeden sahaya sürülmekte, fedakârlık hep sahada çalışan personellerden beklenmektedir. Haftada bir gün 16 saat çalışan sağlık çalışanları var. Ancak Sağlık İl Müdürü ve Şube Müdürleri personelin motivasyonu açısından saha hiç gözükmemektedirler.”

“BİR SICAK ÇORBA ÇOK GÖRÜLMEKTE”

“Vardiya şeklinde çalıştırılan personelin, gece vardiyasına denk gelen filyasyon ekiplerine bir sıcak çorba, bir tabak yemek çok görülmektedir. Bu personellere gece vardiyasında ya içerisinde incecik bir dilim kaşar olan soğuk tost ekmeği ya da iki dilim ıspanaklı pide verilmekte bunu da bulup boğazından iki lokma geçen personel ise haline şükretmektedir.

Hiçbir ek ücret almadan fedakârca çalışan sağlık personeline bir yarış atıymış edasıyla davranılmakta “hadi şu vakayı da alın, hadi buna da yetişin, çabuk oradakine de gidin” tarzında bir yaklaşımla sağlık personelinden, gücünün ötesinde çalışması istenmektedir.”

“SAHADA GÖREVLİ PERSONEL KENDİ TELEFONU ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜYOR”

“Sahada çalışan tüm personelin, kullanmış olduğu FİTAS yazılımı internet aracılığı ile çalışan bir uygulama olup, bu yazılımı kullanan tüm sağlık personeli kendi cep telefonu tarifesi üzerinden internetini kullanmakta, gerektiğinde ise kendi cep telefonu üzerinden aramalar gerçekleştirmektedir. Buna karşın İl Sağlık Müdürlüğü, personeline ne internet nede ekipman tedarik etmemektedir. Ay sonuna kadar personel kendi kullanımı için almış olduğu tarifesini ya da paketini iş yeri için kullanmakta şahsi görüşmelerini bile “paketim, internetim biter iş yarıda kalır” kaygısıyla yapamamaktadır. Bu durum, kallavi maaşlar alan, ballı ek ödemeler alan 5 kuruşluk yolluk ücretlerini devlete bırakmayan İl Sağlık Müdürlüğü yetililerini zerre kadar rahatsız etmemektedir.”

“PROBLEMLER HALININ ALTINA ATILMASIN”

“Sahada örnek alıp, ilaç dağıtan personeller topladığı verileri sisteme girmek için müdürlüğe geri döndüklerinde kendilerine oda dahi tahsis edilmemekte “boş bulduğunuz bilgisayarda giriniz” denmekte, yöneticiler bir odayı 3-5 ekibe adres göstermekte ve personeller ise verileri girmek, oda ve bilgisayar bulabilmek için müdürlük içerisinde adeta köşe kapmaca oynamaktadırlar.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, “siz aslansınız, kaplansınız bu bir savaş, savaşta ölmekte var kalmakta. Gerekirse öleceksiniz” diyen idareciler, Covit-19 endişesinden dolayı sıcak makam odalarından bile çıkamazken, personelin gerekirse sahada can vermesi konusunda nutuklar atıp problemleri halının altına gizlemekle meşgul durumdadırlar. Bu ve buna benzer sayamayacağımız nice problemler sağlık camiamızca aşikârdır.

Tüm olumsuzluklara karşı mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarıma Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları İl Temsilciliği olarak şükranlarımı ifade etmeyi bir borç biliriz. İdeolojik sendikaların aksine her zaman sağlık çalışanların yanında olduğumuzu kamuoyuna beyan ediyoruz.”

(Haber Merkezi)