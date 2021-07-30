“Vaka sayısındaki artış devam ediyor”

Vali Çiftçi, İl Koordinasyon Kurulu’nda pandemi süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Pandeminin halen devam ettiğini anlatan Vali Çiftçi, “Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, vaka oranımız yüzbinde 40.52’ye yükseldi. Bir hafta önce bu oran yüzbinde 34.55 idi. Bizdeki rakamlar, bu oranın daha da yükseleceğini gösteriyor. Daha önce haritada sarı renkte olan Çorum, bu oranla turuncu renge geçerken, önümüzdeki hafta kırmızı bölgeye geçmiş olacağız. Ülke genelinde 20 bini bulan vaka sayısının yansıması ne yazık ki ilimizde de var” dedi.

Çorum’da 1., 2. ve 3. doz aşı olanların 524 bin civarında olduğunu belirten Çiftçi, “Bu çok iyi bir rakam. Pandeminin önüne geçebilmenin tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Aşı konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesin istiyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

