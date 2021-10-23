Vaka sayısında yükseliş durmuyor

Çorum’da geçtiğimiz hafta 436,31 olan vaka sayısı 9-15 Ekim arasındaki bir haftalık süreçte 496,11’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka haritasına göre Çorum'da vaka oranı 496,11'e fırladı. Bu oranla Çorum, Türkiye genelinde en yüksek vaka oranına sahip 6'ncı il konumuna yükseldi.

Bu verilere göre günlük ortalama vaka sayısı 350 civarında seyrediyor. (Haber Merkezi)