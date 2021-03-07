Vaka sayımız yine yükseldi

Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında Çorum geçen hafta 28.12 iken, bu hafta 44.71’e yükseldi. Karadeniz illerindeki yükseliş durdurulamazken, ilk 3 sırada Samsun, Sinop ve Giresun yer aldı.

ÇORUM, TEKRAR YÜKSEK RİSKLİ İLLER GRUBUNDA

Çorum'da 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 28,12 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 44,71'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta orta riskli iller grubunda yer alan Çorum, tekrar yüksek riskli iller grubuna geçiş yaptı. (Haber Merkezi)