Vaka sayımız yine yükseldi
Çorum'da 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 28,12 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 44,71'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta orta riskli iller arasında yer alan Çorum, tekrar yüksek riskli iller arasına geçiş yaptı.
Güncel 07.03.2021, 02:01 07.03.2021, 18:07
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Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında Çorum geçen hafta 28.12 iken, bu hafta 44.71’e yükseldi. Karadeniz illerindeki yükseliş durdurulamazken, ilk 3 sırada Samsun, Sinop ve Giresun yer aldı.
ÇORUM, TEKRAR YÜKSEK RİSKLİ İLLER GRUBUNDA
Çorum'da 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 28,12 olan vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 44,71'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta orta riskli iller grubunda yer alan Çorum, tekrar yüksek riskli iller grubuna geçiş yaptı. (Haber Merkezi)
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