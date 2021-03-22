Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosunda Türkiye'de toplam vaka sayısının 3 milyonu geçtiği, vefat sayısının ise 30 bini aştığı görüldü. Artan vakalar sonrası endişe yaratan Kastamonu, Çorum, Bilecik, Balıkesir, Çankırı, Kütahya ve Çanakkale'de valilik kararları ile bazı bölgeler karantina altına alındı.
Güncel 22.03.2021, 01:15 22.03.2021, 01:24
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Artan vakalar sonrası vatandaşları uyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." çağrısında bulunmuştu. Bakan Koca'nın çağrısının ardından bugün açıklanan koronavirüs tablosunda, artan vakalar sonrası 5 ilde karantina kararı alındı.
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