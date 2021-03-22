Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı

Artan vakalar sonrası vatandaşları uyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." çağrısında bulunmuştu. Bakan Koca'nın çağrısının ardından bugün açıklanan koronavirüs tablosunda, artan vakalar sonrası 5 ilde karantina kararı alındı.