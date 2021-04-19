Vaka sayıları halen artışta

Çorum’un vaka oranı giderek artıyor. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı güncellendi. Buna göre 10-16 Nisan tarihleri arasında Çorum'da koronavirüs vakaları yüz bin kişide 475.55 oranına yükseldi.

Çorum’da koronavirüs vakaları korkunç bir hızla ilerliyor. Çorum’un vaka sayısındaki hızlı yükselişi bir türlü durdurulamıyor. Çorum’un vaka tablosu, her geçen hafta kötüye gidiyor.

Çorum'da geçtiğimiz hafta yüz binde 425.56 olan vaka sayısı bu hafta yüz binde 475,55'e yükseldi.

Çorum'da 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 28,12 olan vaka sayısı, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 44,71'e yükseldi.

06-12 Mart 2021 haftasının vaka sayısı ise 100 bin kişide 73,19 olarak tespit edildi.

Bu oran 13-19 Mart tarihleri arasında ise daha da yükselerek 138.65 oranına ulaştı.

20-26 Mart haftasında ise vakalar tavan yaparak 100 binde 232,77 oldu.

27 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çorum’daki vakalar uçuşa geçti, 322.56’ya yükseldi.

3-9 Nisan tarihlerinin vaka oranı yüz bin kişide 425.56 oldu.

Çorum bu hafta yine yükselişten nasibini aldı, 10-16 Nisan tarihlerinin vaka oranı yüz binde 475.55. (Haber Merkezi)

