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Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde

ÇORUM’da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, kentin en işlek cadde ve sokaklarında  denetimler ise il emniyet müdürlüğünce oluşturulan 'özel tim' ekiplerince gerçekleştiriliyor. Sivil ekipler, sokakta salgın tedbirleri kurallarını denetliyor. 

Güncel 26.02.2021, 13:55 26.02.2021, 14:05
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Kentin orta riskten yüksek riske geçmesi ve vakaların yükselmesi üzerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in talimatları doğrultusunda  sivil ekiplerden uluşan  koronayla mücadele  kapsamında özel tim oluşturuldu. Cadde ve sokaklarda göreve başlayan özel ekiplerce, kentte ana arterler başta olmak üzere parklarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar, tek tek uyarılıyor. Sivil polis memurlarından oluşan 30 kişilik tim, özellikle  halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde ve parklarda kurallara uymayan vatandaşların arasına girerek, denetimlerini sürdürüyor. 

Karşısında  aniden sivil polisleri  gören vatandaşlar ise  şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Denetimler sırasında maske takmayan Hülya Eskici isimli genç kıza maske uyarısı yapan timde görevli kadın polise “ Ya siz polis misiniz? Çok özür dilerim. Ben sizin polis olduğunuzu bilmiyordum “ derken, yaşlı bir kadın ise polisi karşısında görünce heyecanlandığı görüldü. 

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirterek, "Koronayla mücadelede ekiplerimizden yeni bir uygulama daha geliştirdik. Halkın yoğun olduğu ya da ihlallerin yapıldığı noktalarda sivil ekiplerimiz polis yelekli olmadan tim olarak arkadaşlarımız vatandaşları ikaz ederek, görev yapmaları  yönünde hareket ediyoruz. Bunun bir benzerini toplu ulaşım araçlarında trafik uygulamalarında yapıyorduk. Bu denetim çalışmalarını yaygınlaştırarak koronavirüsle mücadelede halkın kurallara uyması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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