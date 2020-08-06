“Vaka artış hızı devam ederse sağlık sistemimiz zorlanacak”

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından Gazi Caddesi Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda denetimlere katılan Vali Çiftçi, son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekti. Son 10 günde Çorum’da 4 kişinin koronavirüsten vefat ettiğini açıklayan Çiftçi, “Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak.” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kent merkezinde denetim yaptı. Maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşların uyarıldığı denetimlere Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Vali Çiftçi, toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaparken, durdurulan araçlarda da vatandaşları hem maske hem de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. Denetimler sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Çiftçi, bugün 81 ilde 922 ilçe merkezinde denetimlerin olduğunu hatırlattı. Çorum’da da hem maske hem de diğer 19 alanda denetimlerin yapıldığını söyleyen Vali Çiftçi, il genelinde emniyet bölgesinde 102 ekip ve 405 personelin denetimler gerçekleştirdiğini belirtti.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Vali Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Pandemi döneminin ilk sürecinde geçerli olan 4 ana kural vardı. Bunlar sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Kamu düzeninin korunması, üretim ve tedarik sürecinin devamının sağlanması, dördüncüsü ise sosyal mesafe ve izolasyonun sağlanmasıydı. Şunu ifade etmek gerekir ki hiçbir ülkenin sağlık sistemi sınırsız değildir, bir kapasitesi vardır. Dolayısıyla kontrollü sosyal hayat dönemine geçtiğimiz zaman maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan uzak durmak gibi 4 ana gayemiz vardı. Bugün maske denetimleri gerçekleştiriyoruz. Sadece maske takarak koronavirüsten korunmanın oranı yüzde 86. Hem maske takarsak hem sosyal mesafe kuralına uyarsak yüzde 96 oranında koruma sağlanıyor. Bu çok önemli bir oran.”

VAKA SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ

Son günlerde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyen Çiftçi, vatandaşları şu sözlerle uyardı: “Vatandaşlarımızı maske takmaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret etmeye davet ediyorum. Dün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettim, son durumla ilgili bilgiler aldım. Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız lütfen maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Hastanede tedavi görenler ve evlerinde izolasyonda olan hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirlere riayet etsinler.”

SON 10 GÜNDE 4 ÖLÜM

Gazetecilerin sorusu üzerine Çorum’da ki vaka sayılarını açıklayan Vali Çiftçi, “Bugüne kadar ilimizde covid 19’a yakalanan hasta sayısı bin 52. Hastanede yatarak tedavi olan 122 kişi var, 5 kişi yoğun bakımda, 5 kişi entübe. Evinde izolasyona tabi tuttuğumuz 282 kişi var. Pandemi döneminin ilk döneminde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran’da 5 vefatımız vardı. Bugün itibariyle son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. Vakanın ilk çıktığı günden bu yana toplam vefat sayısı 9’a ulaşmış oldu. Halkımızdan istirham ediyorum şu son 10 gün içinde 4 vefat olduğunu düşünürsek konunun ne kadar ciddi ve kritik olduğu anlaşılacaktır. Çünkü yoğun bakımda olan hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayısı da doğru orantılı olarak artıyor. Dolayısıyla halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istirham ediyorum” dedi.