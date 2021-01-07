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Vahşet: ‘Büyü’ için kedinin ayaklarını kestiler'

Çorum’da bir kedi, ayakları kesilmiş halde bulundu. Sabah sporu için dışarı çıkan Muzaffer Önsöz (43), boş bir arsada ayakları kesilmiş bir kedi gördü. Büyük bir şok yaşayan Önsöz durumu yetkililere bildirdi.

Güncel 07.01.2021, 15:23
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Olay, Buharaevler 27.Sokak’ta meydana geldi. Sabah sporu için dışarı çıkan Muzaffer Önsöz (43), otlukların arasında ayakları kesilmiş bir kedi gördü. Dört ayağı birden kesilmiş ölü kedi bulan Muzaffer Önsöz büyük bir şok yaşadı. Kedinin 4 ayağının kesilmiş olduğunu fark eden Muzaffer Önsöz, durumu sosyal medya hesaplarında paylaşarak sorumluların bulunmasını istedi.

“KORKUNÇ BİİR ŞEY”

Önsöz, “Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu?” dedi. Çok üzgün olduğunu belirten Önsöz, “Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulurlar” ifadesini kullandı.

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