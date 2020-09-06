Vahapoğlu’nun, üniversite ücretlerinde KDV indirimine önemli katkısı oldu

Vahapoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın bu konudaki kararnamesinden önce, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’a, salgın nedeniyle işsizliğin, işten çıkarmaların, işyeri kapanmalarının ve ekonomik sıkıntıların söz konusu olduğunu belirterek, üniversitelerde öğrencilerin yükünü ağırlaştırmaktan kaçınılması ve üniversitelerde ücret düzenlemesine gidilmesi gerektiğini iletmişti.

Uzaktan öğretim ile başlayan öğrenim ücretlerinde indirim talebine ilişkin olumlu yanıt da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gelmiş, özel okulların yanı sıra üniversite ve yüksekokullarda da öğrenim ücretlerinden alınan KDV’nin % 8’den % 1’e indirilmesi karara bağlanmıştı. (Haber Merkezi)