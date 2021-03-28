Vahapoğlu’nun MHP Başkanlık Divanı görevi sona erdi

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 18 Mart 2021 günü yapılan 13. Olağan Büyük Kurultay'da yenilenen 75 kişilik MYK ve 9 kişilik MDK üyeleriyle biraraya geldi. Bahçeli yönetiminde yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alacak isimler belirlendi. Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girerken, 8 genel başkan yardımcısı yerini korudu, 2 ismin ise yeri değişti. Bahçeli tarafından MHP Merkez Yönetim Kurulu’na alınmayan Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu’na ise Başkanlık divanında yer verilmedi.

Anıtkabir ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına yapılan ziyaretlerin ardından yapılan toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman Başkanlık Divanı'nda yerini korudu.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı’nın görevlerinin değiştiği Başkanlık divanında İsmail Özdemir, Pelin Yılık ve Filiz Kılıç yeni başkan yardımcıları oldu. Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan’ın Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirildiği MHP’de Vahapoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcıları Kadir Şekerci, Fatih Çetinkaya'nın görevleri sona erdi.

(AA)

