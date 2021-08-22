Vahapoğlu’nun acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu dayısı Hüseyin Ertürk’ü kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilimiz İskilip İlçesi’nde tanınmış taksicilerden Hüseyin Ertürk vefat etti. MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun da dayısı olan Ertürk’ün cenazesi önceki gün İskilip Hacıkarani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hüseyin Ertürk’ün cenazesine ailesi ve sevenleri ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak olmak üzere çok sayıda partili yönetici de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)