“Vaatlerimizin yüzde 70’ini tamamladık”

Dedikodulara bakmadan, sadece hedefe kilitlenerek seçim öncesinde ne söz verildiyse yerine getirildiğini kaydeden Aşgın, “Rabbim fırsat verdi ve görevde 30 ayı doldurduk. Bu süreçte vaat ettiklerimizin yüzde 70’ini yapmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bu millete olan aşkımız, sevdamız, şehrimize olan tutkumuzla çalışmaya devam ederek seçim vaatlerimizin kalan yüzde 30’luk kısmını da yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir adet millet kıraathanesi sözü vermelerine rağmen 3 farklı noktaya millet kıraathanesi yaptıklarını ve hepsini açılışa hazır hale getirdiklerini belirten Başkan Aşgın, bunlardan ilkini Şehitler Parkı’na açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aşgın, ikinci millet kıraathanesini Hıdırlık’ta, üçüncüsünü ise Kadeş Barış Meydanı’nda açacaklarını duyurdu.

“HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Dedikodulara aldırış etmeden aşkla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Fitnecileri ve sağda solda dedikodu peşinde koşanları çatlatacağız. Hizmetlerimiz aşkla, muhabbetle, parti ve mahalle ayrı gözetmeden Allah’ın Hakk’ın rızasını ve halkın duasını hedefimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz. Onlar kenarda konuşmaya devam etsinler, biz iş üreterek halka hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

