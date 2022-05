Uzun’dan sahte e-ticaret sitesi uyarısı!

Özellikle yedek parça satıcılarını hedef alan dolandırıcıların yedek parça işi yapan esnafın işyerlerinden fotoğraflar çekerek sahte web sitesi açtıklarını ve bu yönetimle haksız kazanç elde ettiklerini dile getiren Necmettin Uzun, bu konuda oda üyesi esnafını ziyaret ederek, kendilerine uyarılarda bulundu.

Dolandırıcıların yedek parça temin etmek isteyen vatandaşlardan kaparo istediklerini, kaporayı yatıran vatandaşın ise yedek parçayı daha ucuza alacağını zannederek kaporayı yatırdığını ancak parçaların eline bir türlü ulaşmaması nedeniyle muhatap olduğu firmayı aradığını, aradığı telefonuna da bir türlü ulaşılamadığını vurgulayan Uzun, “Dolandırıcılar, piyasa değerinin altındaki ürünü almak için iletişime geçen vatandaşı hazırladıkları sahte siteye yönlendiriyor. Ödemenin de o site üzerinden yapılmasının her iki taraf için de güvenli olduğuna inandırıyor. Linkini kontrol etmediği için satış işlemini gerçekleştiren veya kapora ödeyen vatandaş, sonrasında ne o ürüne ne de dolandırıcıya ulaşabiliyor” dedi.

Dolandırıcıların yedek parça temin etmek isteyen vatandaşlara, “Siz kaporayı yapın hemen kargonuz çıkıyor” mesajı attıklarını ifade eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, “Bu da aslında işi aceleye getirip bir an önce parayı alma taktiğidir. Müşteri ürünün parasını ödeyince veya kaporayı yatırınca ise ortadan hemen kayboluyorlar” diye konuştu.

Araç sahiplerine girdikleri sitelerin linkini kontrol etmelerini ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmalarını tavsiye eden Uzun, bu konuda mağdur sayısının her geçen gün arttığını, böyle bir durumla karşılaşan araç sahiplerinin hemen konuyu polise ya da 0.532 476 29 90 nolu numaradan kendisine bildirmelerini istedi. (Haber Merkezi)