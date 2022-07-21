Uzun’dan Mustafa Bayrak’a teşekkür ziyareti

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun beraberinde dernek yöneticileri Satılmış Önler, Veysel Çıtak ve Elvan Arıcı ile birlikte Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Mustafa Bayrak’a Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür eden Necmettin Uzun, “Müdürümüz sağ olsun çalışmalarımızda bizleri hiç yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Dernek Yönetim Kurulu adına kendisine teşekkür ederim” diyerek, Bayrak’a plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Bayrak ise, Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticilerine teşekkür ederek, mescidin biran önce hizmete girmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonrada destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. (Haber Merkezi)

