Uzun’dan ‘güvenlik’ teşekkürü

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri sanayi sitelerinde gece mesaisine başladı.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi’yle yaptığı istişare sonucu Çorum Sanayi Sitesi ve Aşağı Sanayi’de güvenliğin artırılması talebinde bulunmuştu. Vali Çiftçi de, bu talebi yerine getirerek, Yunus ekiplerinin sanayide devriye gezmesini sağladı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, sanayi sitelerinde güvenlik talebinde bulunduğunu ve bu talebine olumlu yanıt veren Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e sanayi esnafı adına teşekkür etti.

Sanayide güvenliğin en üst safhada olması ve giriş çıkışların kontrol altına alınması için esnaf odası olarak önümüzdeki günlerde çeşitli çalışmalarının da olacağını vurgulayan Uzun, yine bu çalışmaları Valilik, Belediye, Emniyet ve esnafla el birliği içerisinde yapacaklarını sözlerine ekledi.