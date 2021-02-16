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Uzun’dan belediye ekiplerine teşekkür
Çorum’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen belediye ekipleri, sabah saatlerine kadar yol ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştirdi. Sanayi Sitesi’nde kar temizliği yapan belediyenin karla mücadele ekipleriyle karşılaşan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayide ulaşımın aksamaması için yoğun bir tempoda çalışan ekiplere teşekkür etti.
Güncel 16.02.2021, 22:40
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın karla mücadelede iyi bir sınav verdiğini ifade eden Uzun, “Şehrimize yağan karla birlikte sanayi sitemizde trafiğin aksamaması için tüm ekiplerini seferber eden, gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan emektar belediye ekiplerine ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a şahsım ve sanayi esnafım adına sonsuz teşekkür ederim” dedi.
Aşgın’a esnafa verdiği önem için ayrıca teşekkür eden Necmettin Uzun, esnaflar olarak belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(Haber Merkezi)
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