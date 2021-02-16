Uzun’dan belediye ekiplerine teşekkür

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın karla mücadelede iyi bir sınav verdiğini ifade eden Uzun, “Şehrimize yağan karla birlikte sanayi sitemizde trafiğin aksamaması için tüm ekiplerini seferber eden, gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan emektar belediye ekiplerine ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a şahsım ve sanayi esnafım adına sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Aşgın’a esnafa verdiği önem için ayrıca teşekkür eden Necmettin Uzun, esnaflar olarak belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(Haber Merkezi)